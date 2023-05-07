Вор-домушник за один день украл бриллианты у двух жительниц Мурино

В полицию Всеволожского района 6 мая около 14:30 обратилась 53-летняя жительница дома на улице Шоссе в Лаврики в Мурино. В период с 29 апреля по 4 мая в ее квартиру проник вор, предположительно, подобрав ключи.
Добычей злоумышленника стали несколько колец, в том числе с бриллиантами, сапфировое колье, €125 и $125. Общий ущерб пострадавшей составил 700 тысяч рублей.
В тот же день в полицию обратилась 30-летняя жительница дома на улице Екатерининской в Мурино. В ее квартире побывал вор, также подобрав ключи. Пропали три кольца с бриллиантами и изумрудами, а также золотой браслет.
Спустя два часа в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 32-летний местный житель, подозреваемый в кражах.
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05.02.2021 3553