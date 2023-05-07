Жители одного из домов в Петербурге получили перерасчет за отопление свыше 245 тысяч рублей

Прокуратура Санкт-Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг. Жильцам дома в Заячьем переулке пришли квитанции с завышенными суммами.

Следствие установило, что жильцам дома 6/18 начислялась плата за отопление исходя из показаний общедомового прибора учета, который брал во внимание совокупное потребление нескольких самостоятельных объектов недвижимости.

По результатам проведенной проверки жителям многоквартирного дома произведена корректировка начисления платы за отопление на общую сумму свыше 245 тысяч рублей.