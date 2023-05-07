Вооруженный петербуржец пытался арестовать прохожего якобы за наркоторговлю

На Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге полиция задержала петербуржца, который размахивал пистолетом и пытался обездвижить прохожего. Задержанный пояснил, что заподозрил прохожего в наркоторговле и попытался сам его задержать.

При этом мужчина сам сообщил о своих намерениях, позвонив в полицию.

В качестве причин, почему прохожий должен был непременно оказаться наркоторговцем, петербуржец перечислил бороду и факт иностранного гражданства. Мужчина также предупредил что вооружен. Позже выяснилось, что у него был пневматический пистолет.

Задержанного отправили на медэкспертизу, которая показала, что он был трезв. Подозреваемый им в наркоторговле прохожий оказался добропорядочным гражданином.