Песков высказал мнение о проблемных подростках

В Кремле считают, что надо воспитывать молодежь, а не только наказывать за проступки.

Об этом 8 мая заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос об «антипатриотических выходках подростков в интернете», пишет РИА Новости.

По его словам, среди молодых людей, совершающих преступления, есть «подонки», про которых говорят «горбатого только могила исправит», но есть и молодежь, которая «ни черта не понимает, что делает», именно таких и нужно воспитывать.

Ранее стало известно, что сломавшие поклонный крест у БКЗ «Октябрьский» хулиганы пойманы.