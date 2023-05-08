Борьба с электросамокатами продолжается

В этом вопросе можно взять пример у других стран.

Электросамокаты опять проехались по всем новостным лентам. На этот раз они привлекли внимание не только Следственного комитета, но и сенаторов, которые пока не предложили все взять и запретить, но уже начали обсуждать новые возможные ограничения. Об этом пишет Фонтанка.ру.

Проблема правил пользования электросамокатами давно и остро стоит не только в Петербурге и России в целом. Другие страны и крупные города тоже столкнулись с этой проблемой.

В столице Великобритании с конца 2021 года запрещены частные электросамокаты из-за взрывов аккумуляторов. Их нельзя использовать на тротуарах и дорогах общего пользования, но можно на частной земле.

Для них нужны водительские права специальной категории. Нельзя ездить по тротуарам, только по дороге и велодорожкам. Скорость ограничения до 15,5 миль/ч (24,9км/ч), в некоторых зонах до 8 миль/ч (13 км/ч).

В Германии местные власти решили регулировать ситуацию сборами, объем которых варьируется от нескольких десятков до более чем сотни евро с одного самоката в год. Как писала «Российская газета», некоторые компании не выдержали дополнительной финансовой нагрузки и покинули рынок.

Помимо запрета на езду в определенных зонах, ограничения парковки и количества представляющих услуги операторов, некоторые города практикуют запреты на катание в ночное время. К ним, например, относятся Осло и Хельсинки.

На Тенерифе запретили ездить на любых электроскутерах по тротуарам и пешеходным зонам под угрозой огромного штрафа. Если поймали не спешившимся — придется отдать от 1500 до 3000 евро.

Фото: Фонтанка.ру

Ранее стало известно, что в России хотят обязать владельцев электросамокатов ставить их на учет.