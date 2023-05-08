Люди вышли на улицы с фотографиями родных и флагами, чтобы отдать дань памяти и выразить благодарность за победу над фашистской Германией.

Акция «Бессмертный полк» прошла сразу в нескольких странах мира. В Пекине, Мадриде и Париже побывал корреспондент «Известий».

Во Франции День Победы отмечают 8 мая. Акт о капитуляции фашистской Германии был подписан в ночь с 8 на 9 мая. Тогда в Москве уже наступил следующий день. Французы запомнили Вторую мировую войну, так как страна сдалась немцам за 40 дней. Церемония возложения цветов на Триумфальной арке президентом уже стала традицией для этого праздника, но в этом году Эммануэль Макрон изменил протокол мероприятия. Служба безопасности посчитала, что президенту может грозить опасность из-за провокаций, связанных с пенсионной реформой.

В Пекине колонной прошли более 700 человек. Шествие проводили второй год подряд. В акции участвовали не только россияне, но и иностранцы, в том числе китайцы.

В Мадриде к памятному маршу присоединились около 1 тыс. человек. Не обошлось без провокаций: неизвестные проникли в толпу и начали кричать оскорбительные лозунги.

Фото: iz.ru

Ранее стало известно, что к 9 Мая ЕР и «Волонтеры Победы» организуют встречи с ветеранами.