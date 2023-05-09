Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 9 мая

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Сегодня ночью ВС РФ нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по пунктам временной дислокации резервов противника, а также складам боеприпасов. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате ударов пресечено выдвижение резервов, а также доставка боеприпасов в районы ведения боевых действий.

На Купянском направлении потери противника составили до 35 украинских военнослужащих, один танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, одна боевая машина РСЗО «Град» и две гаубицы Д-30.

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На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артемовск. За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено пять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 73 огневые задачи. Уничтожено более 465 украинских военнослужащих и наемников, два танка, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

За сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «Ураган» и «HIMARS», а также одна тактическая ракета «Точка-У».

Кроме того, уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов.