Как в Ленобласти отметили День Победы – фото

Тысячи жителей Ленинградской области вышли сегодня на праздничные шествия и приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Показываем, как проходит 9 мая в 47 регионе в фоторепортаже.

Выборгский район

Фото: Интересные события в Выборге, ВК

Гатчинский район

Фото: Администрация Гатчинского района

Сосновый Бор

Фото: глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков

Лужский район

Фото: Администрация Лужского района

Тосненский район

Фото: Администрация Тосненского района