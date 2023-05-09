Как в Ленобласти отметили День Победы – фото

Автор: Гузель Галимова
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Тысячи жителей Ленинградской области вышли сегодня на праздничные шествия и приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Показываем, как проходит 9 мая в 47 регионе в фоторепортаже.

Выборгский район

Как в Ленобласти отметили День Победы – фото Ленобласть, День Победы, 9 мая
Как в Ленобласти отметили День Победы – фото Ленобласть, День Победы, 9 мая
Как в Ленобласти отметили День Победы – фото Ленобласть, День Победы, 9 мая
Как в Ленобласти отметили День Победы – фото Ленобласть, День Победы, 9 мая
Как в Ленобласти отметили День Победы – фото Ленобласть, День Победы, 9 мая
Фото: Интересные события в Выборге, ВК

Гатчинский район

Как в Ленобласти отметили День Победы – фото Ленобласть, День Победы, 9 мая
Как в Ленобласти отметили День Победы – фото Ленобласть, День Победы, 9 мая
Как в Ленобласти отметили День Победы – фото Ленобласть, День Победы, 9 мая
Как в Ленобласти отметили День Победы – фото Ленобласть, День Победы, 9 мая
Как в Ленобласти отметили День Победы – фото Ленобласть, День Победы, 9 мая
Как в Ленобласти отметили День Победы – фото Ленобласть, День Победы, 9 мая
Как в Ленобласти отметили День Победы – фото Ленобласть, День Победы, 9 мая
Фото: Администрация Гатчинского района

Сосновый Бор

Как в Ленобласти отметили День Победы – фото Ленобласть, День Победы, 9 мая
Как в Ленобласти отметили День Победы – фото Ленобласть, День Победы, 9 мая
Как в Ленобласти отметили День Победы – фото Ленобласть, День Победы, 9 мая
Как в Ленобласти отметили День Победы – фото Ленобласть, День Победы, 9 мая
Как в Ленобласти отметили День Победы – фото Ленобласть, День Победы, 9 мая
Фото: глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков

Лужский район

Как в Ленобласти отметили День Победы – фото Ленобласть, День Победы, 9 мая
Как в Ленобласти отметили День Победы – фото Ленобласть, День Победы, 9 мая
Как в Ленобласти отметили День Победы – фото Ленобласть, День Победы, 9 мая
Как в Ленобласти отметили День Победы – фото Ленобласть, День Победы, 9 мая
Фото: Администрация Лужского района

Тосненский район

Как в Ленобласти отметили День Победы – фото Ленобласть, День Победы, 9 мая
Как в Ленобласти отметили День Победы – фото Ленобласть, День Победы, 9 мая
Как в Ленобласти отметили День Победы – фото Ленобласть, День Победы, 9 мая
Как в Ленобласти отметили День Победы – фото Ленобласть, День Победы, 9 мая
Как в Ленобласти отметили День Победы – фото Ленобласть, День Победы, 9 мая
Фото: Администрация Тосненского района
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Как в Ленобласти отметили День Победы – фото Ленобласть, День Победы, 9 мая
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