Как в Ленобласти отметили День Победы – фото

Тысячи жителей Ленинградской области вышли сегодня на праздничные шествия и приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.
Показываем, как проходит 9 мая в 47 регионе в фоторепортаже.
Выборгский район
Фото: Интересные события в Выборге, ВК
Гатчинский район
Фото: Администрация Гатчинского района
Сосновый Бор
Фото: глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков
Лужский район
Фото: Администрация Лужского района
Тосненский район
Фото: Администрация Тосненского района
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09.05.2023 42