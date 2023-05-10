Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 10 мая

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также одна самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали наступательные действия по овладению кварталами на северо-западной и западной окраинах города Артемовск.

Авиацией в течение суток в данном районе совершено 10 самолетовылетов и два вертолетовылета. За сутки уничтожено более 240 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, командно-штабная машина, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Фото: Минобороны РФ