Житель Кировска Александр Мамаев погиб под Артемовском

Автор: Гузель Галимова
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При выполнении боевых задач в ходе СВО погиб житель Кировского района Ленобласти Александр Мамаев. Ему было 44 года.

Его жизнь оборвалась под Артемовском 10 апреля. Соболезнования родным и близким бойца выразили губернатор Александр Дрозденко.

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Фото: администрации Кировского района Ленобласти

Церемония прощания с погибшим пройдет сегодня, 10 мая, в Кировском районе.

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03.05.2023 221
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