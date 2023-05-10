Житель Кировска Александр Мамаев погиб под Артемовском

При выполнении боевых задач в ходе СВО погиб житель Кировского района Ленобласти Александр Мамаев. Ему было 44 года.
Его жизнь оборвалась под Артемовском 10 апреля. Соболезнования родным и близким бойца выразили губернатор Александр Дрозденко.
Церемония прощания с погибшим пройдет сегодня, 10 мая, в Кировском районе.
Вам будет интересно
При выполнении боевых задач в ходе СВО погиб житель Выборгского района Ленобласти Алексей Баженов. Соболезнования родным и близким бойца выразили губернатор...
03.05.2023 221