Житель Кировска Александр Мамаев погиб под Артемовском

При выполнении боевых задач в ходе СВО погиб житель Кировского района Ленобласти Александр Мамаев. Ему было 44 года.

Его жизнь оборвалась под Артемовском 10 апреля. Соболезнования родным и близким бойца выразили губернатор Александр Дрозденко.

Церемония прощания с погибшим пройдет сегодня, 10 мая, в Кировском районе.