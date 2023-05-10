Более 60 пар поженились в Ленобласти в первую неделю мая

В Ленобласти за прошедшую неделю, с 1 по 7 мая, официально оформили свои отношения 63 пары.
Сотрудники ЗАГС поздравили новобрачных со счастливым событием. Они пожелали парам сохранить крепкие семейные узы, жить во взаимопонимании, трепетно и чутко относиться друг к другу.
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02.05.2023 251
Напомним, что в Ленобласти идет прием заявлений на регистрацию браков в День семьи, любви и верности.