Более 60 пар поженились в Ленобласти в первую неделю мая

В Ленобласти за прошедшую неделю, с 1 по 7 мая, официально оформили свои отношения 63 пары.

Сотрудники ЗАГС поздравили новобрачных со счастливым событием. Они пожелали парам сохранить крепкие семейные узы, жить во взаимопонимании, трепетно и чутко относиться друг к другу.

Вам будет интересно В Госдуме разрабатывают закон о выплатах за продолжительный брак Депутаты Госдумы от ЛДПР разрабатывают законопроект о мере поддержки супружеских пар в виде выплат за продолжительность брака в 20 лет... 02.05.2023 251

Напомним, что в Ленобласти идет прием заявлений на регистрацию браков в День семьи, любви и верности.