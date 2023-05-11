Почему после майских праздников может увеличиться вес? Диетолог утверждает, что это не жировая масса

После майских праздников цифры на весах могут немного увеличиться, однако это не означает набор жировой ткани. После активного употребления шашлыка на выходных вряд ли можно набрать лишний вес.

Откуда лишние цифры на весах, в беседе с радио Sputnik рассказала диетолог Елена Игнатикова.

«Погрешности в питании в течение одного-двух дней или даже недели вряд ли приведут к накоплению жировой массы. Скорее всего, это будет задержка жидкости в организме за счет употребления шашлыка, который мы маринуем, используя соль и соусы. Часто шашлык сопровождается алкоголем, а он тоже приводит к задержке жидкости», – объяснила Елена Игнатикова

Как сообщают «Невские Новости», такая прибавка массы тела быстро уходит после того, как человек возвращается к обычному образу жизни и к нормальному рациону питания.