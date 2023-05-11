Водитель Скорой помощи вынес из горящей квартиры парализованного пенсионера и спас дом от взрыва в Выборге

Бригада Скорой помощи 9 мая находилась на вызове в Калининском микрорайоне Выборга. Медицинские работники увидели пожар в соседнем доме. Большинство жителей эвакуировались самостоятельно.

Однако водитель Скорой помощи Алексей Новинский услышал крики людей о том, что в горящем доме находится парализованный человек. Вместе с местным жителем он бросился в объятую огнем комнату.

Мужчины вынесли из пожара парализованного пенсионера на матрасе. Затем Алексей Новинский вытащил из постройки баллон с пропаном, что помогло избежать взрыва.

«Леш, ты не только крутой водитель, ты еще бесстрашный и сильный Человек!!! Спасибо тебе, Новинский Алексей, за еще одну спасенную жизнь!», – написала жительница Выборга Анжелика Самыгина