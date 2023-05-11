Под Волосово автомобиль вылетел в кювет, врезался в дерево и загорелся

ДТП произошло ночью 11 мая в деревне Плещевицы в Волосовском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, автомобиль Nissan Qashqai вылетел с проезжей части в кювет, врезался в дерево и загорелся. Водитель иномарки не пострадал.

На месте аварии работала дежурная смена 119 пожарной части. Огонь был ликвидирован за 40 минут. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.