Под Волосово автомобиль вылетел в кювет, врезался в дерево и загорелся

ДТП произошло ночью 11 мая в деревне Плещевицы в Волосовском районе Ленинградской области.
По предварительным данным, автомобиль Nissan Qashqai вылетел с проезжей части в кювет, врезался в дерево и загорелся. Водитель иномарки не пострадал.
На месте аварии работала дежурная смена 119 пожарной части. Огонь был ликвидирован за 40 минут. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
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02.05.2023 213