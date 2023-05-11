Сколько денег петербуржцы хранят в банках показала статистика

Объем сбережений на вкладах и счетах жителей Северной столицы растет второй месяц подряд.

Как сообщают Невские Новости, количество средств на счетах петербуржцев (без учета эскроу-счетов) достигли 2,9 трлн рублей по данным на 1 апреля 2023 года, увеличившись за год на 7 %.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России, рост накоплений продолжается с февраля. По сравнению с январем он составил 2,4 %.

Отмечается, что за год объем рублевых вкладов подскочил более чем на 0,4 трлн. Основную часть накоплений жителей региона составляют сбережения в российской валюте – 87 %.

Фото: Невские Новости

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