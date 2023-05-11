Электрички в Ленобласти с 22 мая перейдут на летний график

В связи с ростом туристического потока электрички на Балтийском направлении переведут на летний график на неделю раньше, с 22 мая.

Ранее планировалось перевести транспорт на новый график с 28 мая.

К летнему сезону на некоторых станциях заработали кассы. Речь идет о Пупышево, Трубниково, Мшинской, а также остановочном пункте 55-й километр в Киришском районе. А на крупных станциях открыты дополнительные кассовые окна и увеличено время их работы.

Вам будет интересно Поезд из Петербурга в Евпаторию в этом году будет курсировать ежедневно С 27 апреля поезд из Санкт-Петербурга в Евпаторию начнет курсировать ежедневно. Поезд будет отправляться из Петербурга в 19:16 и прибывать в... 16.04.2023 286

Как отметил председатель комитета по транспорту Михаил Присяжнюк, в 2022 году пригородные поезда перевезли по Ленобласти 46,2 миллиона пассажиров — на 9,2% больше, чем в 2021 году.