Депутат Госдумы разрабатывает законопроект налога на развлечение

Автор: Сергей Агутин
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Михаил Матвеев сообщил, что разрабатывает законопроект об отчислениях в 1 % со счета в кафе, ресторане или ночном клубе в фонд помощи семьям мобилизованных и армии.

Депутат Госдумы отметил, что это налог на развлечение в ходе «военного времени».

По его мнению, это «не обременительная наценка, меньше обычных чаевых», однако в масштабах страны она представляет собой «огромную сумму».

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12.05.2023 26
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