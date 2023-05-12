Депутат Госдумы разрабатывает законопроект налога на развлечение

Михаил Матвеев сообщил, что разрабатывает законопроект об отчислениях в 1 % со счета в кафе, ресторане или ночном клубе в фонд помощи семьям мобилизованных и армии.

Депутат Госдумы отметил, что это налог на развлечение в ходе «военного времени».

По его мнению, это «не обременительная наценка, меньше обычных чаевых», однако в масштабах страны она представляет собой «огромную сумму».