Заброшенный недострой в Гатчине снесут к 1 сентября

Автор: Гузель Галимова
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В Гатчине по просьбе местных жителей снесут опасный недострой, который находится на въезде в город на Рощинской улице.

Жители сетовали на скопление мусора в заброшенном здании, крыс, а также постоянные сборы подростков. Кроме того, по периметру недостроя проходит газовая труба.

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Фото: администрация Гатчинского района

В пресс-службе администрации отметили, что заброшенное здание представляет угрозу для жителей. После осмотра местные власти решили снести его. В ближайшее время специалисты составят проектно-сметную документацию и определят стоимость работ. Недострой планируют снести к 1 сентября.

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10.05.2023 102
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