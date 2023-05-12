Заброшенный недострой в Гатчине снесут к 1 сентября

В Гатчине по просьбе местных жителей снесут опасный недострой, который находится на въезде в город на Рощинской улице.

Жители сетовали на скопление мусора в заброшенном здании, крыс, а также постоянные сборы подростков. Кроме того, по периметру недостроя проходит газовая труба.

В пресс-службе администрации отметили, что заброшенное здание представляет угрозу для жителей. После осмотра местные власти решили снести его. В ближайшее время специалисты составят проектно-сметную документацию и определят стоимость работ. Недострой планируют снести к 1 сентября.