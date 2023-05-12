Температура в Петербурге 12 мая поднимется выше климатической нормы

Восточная периферия антициклона повлияет на погоду в Санкт-Петербурге 12 мая. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Об этом сообщают «Невские Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

Температурные показатели превысят норму на 1-2 градуса. В Ленинградской области термометры покажут +16… +21 °C. Западный ветер разовьет скорость 4-9 м/с. Атмосферное давление также будет выше нормы: 769 мм ртутного столба.

По словам Михаила Леуса, 13 мая в некоторых районах Санкт-Петербурга пройдут кратковременные дожди, температура составит +18… +20 °C.