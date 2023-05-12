В Пулково задержан подозреваемый в убийстве знакомого в Кудрово

Автор: Сергей Агутин
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В аэропорту Пулково 10 мая задержали 50-летнего жителя Санкт-Петербурга. Это произошло после того, как несколькими часами ранее в Александровскую больницу доставили 41-летнего гражданина Азербайджана.

Пострадавшего привезли знакомые. У мужчины было множество ножевых ранений, он находился в состоянии клинической смерти. Спасти его не удалось.

По предварительным данным, конфликт произошел 9 мая около 22:00 в павильоне Кудровского проезда в Кудрово. Известно, что задержанный и ныне погибший были знакомы.

По факту убийства заведено уголовное дело. Обстоятельства и мотивы устанавливаются.

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12.05.2023 47
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