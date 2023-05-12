Александр Дрозденко рассказал, как противостоять попыткам фальсификации и переписывания истории

Своим видением вопроса глава 47 региона поделился на площадке XI Петербургского международного юридического форума.

«Противодействие фальсификации истории должно разворачиваться сразу в нескольких плоскостях. В юридическом плане важную роль сыграли недавние судебные процессы. Не менее важны издание книг, наполнение правдой интернет-ресурсов и, конечно, памятники: где-то их сносят, а мы будем, наоборот, их устанавливать, чтобы напоминать о том, что происходило в страшные годы Великой Отечественной войны», — сказал Александр Дрозденко.

Также, по мнению Александра Юрьевича, для сохранения исторической правды требуется больше оцифровывать архивные документы, открывать к ним доступ широкой общественности.

Напомним, что в октябре 2022 года в области состоялся судебный процесс, где прокуратура представила неоспоримые факты геноцида против жителей Ленинградской области. Также 21 ноября 2022 года в Гатчине начал работу Международный научно-практический форум «Без срока давности». Также в Гатчинском парке «Сильвия» на месте казни мирного населения Гатчины и военнопленных во время гитлеровской оккупации открыли мемориальный камень.

Только в Ленинградской области фашистами было зверски убито и замучено в концентрационных лагерях, созданных на территории региона, 435 тысяч человек. В том числе, женщин, детей, стариков. Отметим, что только в лагере «Дулаг-154» в Гатчине погибло не менее 80 тысяч пленных. В 2022 году на территории парка Сильвия в Гатчине поисковым отрядом «Искра» были обнаружены более 130 человек, 60 из них — военнопленные. А на территории существовавшего в годы войны Лужского пересылочного лагеря для военнопленных «Дулаг 320» поисковиками найдены останки 130 человек.