В Тихвине мужчина пытался проникнуть в чужой дом

Он был пьян и попортил чужое имущество.

Как рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти, 35-летний нарушитель проник на территорию, прилегающую к дому. Об этом пишет Мойка78.

Нетрезвый гражданин повредил двери хозяйственной пристройки и курятника, а также сломал забор. Затем злоумышленник, используя молоток, попытался вскрыть входную дверь дома. В этот момент его заметил сосед, позвонивший в полицию.

Ранее стало известно, что безработный в Бегуницах обокрал «Магнит» и пошел в кафе.