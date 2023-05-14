Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 14 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 70-55 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
- км 51-49 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, мойка водоотводных лотков;
- подъезд к г.Выборг№1 км 0-1 ограничение скорости движения в сторону ЛО (реверсивное движение) с 09:00 до 18:00, заливка трещин а/б покрытия
- транспортная развязка км 145 ограничение скорости движения в сторону СПб с 09:00 до 18:00, очистка водоотводных лотков;
- -км 203-204 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения.
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12.05.2023 49
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 33-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, установка сигнальных столбиков;
- км 45-46 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка водоотводных лотков;
- км 37-38 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 18:00, ремонт барьерного ограждения.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала»:
- км 10-0 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи;
- км 14-27 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы;
- км 0-37, транспортные развязки км 10,15,27,37 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов с элементов а/д;
- км 37-78, км 41-79 старое направление, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;
- км 37-72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка наносного грунта внутри барьерного ограждения.