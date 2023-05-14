На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 14 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 70-55 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
  • км 51-49 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, мойка водоотводных лотков;
  • подъезд к г.Выборг№1 км 0-1 ограничение скорости движения в сторону ЛО (реверсивное движение) с 09:00 до 18:00, заливка трещин а/б покрытия
  • транспортная развязка км 145 ограничение скорости движения в сторону СПб с 09:00 до 18:00, очистка водоотводных лотков;
  • -км 203-204 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения.
Вам будет интересно
На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение ограничено движение, Ленобласть
Стало известно, когда на ремонт закроют станцию метро «Пионерская»
Ранее ivbg.ru сообщал, что станцию метро «Пионерская» в Петербурге все же закроют на ремонт, который продлится не более двух месяцев. В...
12.05.2023 49

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 33-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, установка сигнальных столбиков;
  • км 45-46 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка водоотводных лотков;
  • км 37-38 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 18:00, ремонт барьерного ограждения.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала»:

  • км 10-0 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи;
  • км 14-27 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы;
  • км 0-37, транспортные развязки км 10,15,27,37 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов с элементов а/д;
  • км 37-78, км 41-79 старое направление, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;
  • км 37-72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка наносного грунта внутри барьерного ограждения.
Автор