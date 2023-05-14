В Ленобласти за сутки выявили 49 новых случаев COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 49 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 14 мая.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+1) .

Волосовский район: Большая Вруда (+1), Эдази (+1) .

Волховский район: Новая Ладога (+1) .

Всеволожский район: Всеволожск (+4), Кудрово (+1), Янино-1 (+1), Сертолово (+8), Кузьмоловский (+1), Ваганово (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Куялово (+1), Озерки (+1).

Выборгский район: Выборг (+1), Советский (+1), Светогорск (+2).

Гатчинский район: Войсковицы (+1), Мыза-Ивановка (+1).

Киришский район: Кириши (+4), Белая (+1).

Кировский район: Синявино (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1), Свирьстрой (+1).

Лужский район: Луга (+4), Ям-Тесово (+1), Серебрянский (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+2), Важины (+2), Важины (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+2).