В Ленобласти за сутки выявили 49 новых случаев COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 49 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 14 мая.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1).
- Волосовский район: Большая Вруда (+1), Эдази (+1).
- Волховский район: Новая Ладога (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+4), Кудрово (+1), Янино-1 (+1), Сертолово (+8), Кузьмоловский (+1), Ваганово (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Куялово (+1), Озерки (+1).
- Выборгский район: Выборг (+1), Советский (+1), Светогорск (+2).
- Гатчинский район: Войсковицы (+1), Мыза-Ивановка (+1).
- Киришский район: Кириши (+4), Белая (+1).
- Кировский район: Синявино (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1), Свирьстрой (+1).
- Лужский район: Луга (+4), Ям-Тесово (+1), Серебрянский (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+2), Важины (+2), Важины (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+2).
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