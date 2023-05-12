Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Российские банки раскрыли новую схему мошенничества со средствами клиентов.

Злоумышленники под видом правоохранительных органов сообщают россиянам, что зафиксировали попытку списать с их счетов деньги в адрес террористических или экстремистских организаций, запрещенных в России. После запугивания жертвы мошенники предлагают «спасти» средства путем перевода на «безопасный» счет. На самом деле деньги уходят злоумышленникам. За последний месяц несколько попыток такого вида мошенничества отметили в МТС Банке, сообщают «Известия».

В последнее время эмоциональное давление в виде угроз и предупреждений о похищениях и болезнях близких стало особенно популярным инструментом злоумышленников.