Шведская певица Loreen во второй раз выиграла «Евровидение»

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Победительницей международного музыкального конкурса «Евровидение-2023» стала певица Loreen (Лорин Талхауи) из Швеции с песней Tattoo.

Второе место занял рэпер Käärijän из Финляндии, третье – певица Ноа Кирель из Израиля.

Для Лорин это вторая победа на Евровидении.

CleanShot 2023-05-14 at 16.14.31@2x
© AP Photo / Martin Meissner

В этом году конкурс должен был пройти на Украине. Однако Европейский вещательный союз (EBU) решил перенести конкурс с территории Украины в Великобританию из соображений безопасности.

Вам будет интересно
Шведская певица Loreen во второй раз выиграла «Евровидение» швеция, евровидение
Президент Грузии сочла провокацией отмену Россией визового режима для грузин
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила недовольство тем, что Россия упразднила визовый режим для грузинских граждан. Она назвала это решение Москвы провокацией...
10.05.2023 137
Автор