Шведская певица Loreen во второй раз выиграла «Евровидение»

Победительницей международного музыкального конкурса «Евровидение-2023» стала певица Loreen (Лорин Талхауи) из Швеции с песней Tattoo.

Второе место занял рэпер Käärijän из Финляндии, третье – певица Ноа Кирель из Израиля.

Для Лорин это вторая победа на Евровидении.

В этом году конкурс должен был пройти на Украине. Однако Европейский вещательный союз (EBU) решил перенести конкурс с территории Украины в Великобританию из соображений безопасности.