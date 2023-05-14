Шведская певица Loreen во второй раз выиграла «Евровидение»

Победительницей международного музыкального конкурса «Евровидение-2023» стала певица Loreen (Лорин Талхауи) из Швеции с песней Tattoo.
Второе место занял рэпер Käärijän из Финляндии, третье – певица Ноа Кирель из Израиля.
Для Лорин это вторая победа на Евровидении.
В этом году конкурс должен был пройти на Украине. Однако Европейский вещательный союз (EBU) решил перенести конкурс с территории Украины в Великобританию из соображений безопасности.
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