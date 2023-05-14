Биолог предупредил петербуржцев о нашествии комаров и мошек

Биолог, автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков рассказал «Невским Новостям», когда петербуржцам ждать «нашествия» насекомых.

Комары уже появились в городе, из-за похолоданий их развитие временно затормозилось, но через несколько дней стоит ждать массового вылета насекомых.

«В этом году комаров будет достаточно. Зима была достаточно хорошая для того, чтобы перезимовали насекомые. И весна была не сильно сухая», — заявил он.

Он отметил, что в Ленобласти — 40 видов комаров, а в Петербурге — 35 видов. Мошка появится чуть позже: в июне.