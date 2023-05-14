Володин устроил опрос о запрете ночной продажи алкоголя в жилых домах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале устроил голосование о запрете магазинам в жилых домах продавать алкоголь в ночное время.

По словам спикера Госдумы, поступает много жалоб «на работу так называемых наливаек, которые днем «маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе».

Володин задал подписчикам вопрос для голосования: «Считаете правильным запретить им в ночное время продавать спиртное?». В опросе уже приняли участие более 96 тысяч человек. Подавляющее большинство – 80% — высказались в пользу запрета таких мест, еще девяти процентам оказалась безразлична их судьба.