Спасатели вытащили тело мужчины из озера Семиостровье

Автор: Гузель Галимова
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В субботу, 13 мая, в озере Семиостровье в Приозерском районе Ленобласти утонул мужчина.

На место происшествия выезжали спасатели из Приозерска. Они обнаружили тело погибшего, эвакуировали его на берег и передали сотрудникам полиции.

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Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области

Тело мужчины направлено в морг для установления всех обстоятельств смерти. Личность погибшего выясняется.

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