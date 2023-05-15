Спасатели вытащили тело мужчины из озера Семиостровье

В субботу, 13 мая, в озере Семиостровье в Приозерском районе Ленобласти утонул мужчина.
На место происшествия выезжали спасатели из Приозерска. Они обнаружили тело погибшего, эвакуировали его на берег и передали сотрудникам полиции.
Тело мужчины направлено в морг для установления всех обстоятельств смерти. Личность погибшего выясняется.
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