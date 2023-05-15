Каратистка из Ленобласти выиграла Первенство России

В Орле завершилось Первенство России по всестилевому каратэ.
Победителем и призером турнира стала спортсменка из Ленобласти Сабрина Додон. Она завоевала «золото» в дисциплине «полный контакт в средствах защиты — ката — соло», а также «серебро» — в дисциплине «полный контакт».
Сабрина Додон тренируется в Кировском районе под руководством Дмитрия Янковского.
Всего в соревнованиях приняли участие около 800 участников из 52 регионов страны. Ленинградскую область представляли две спортсменки.
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