В Ленобласти планируют открыть классы по техническим видам спорта. Об этом в ходе «прямой линии» сообщил Александр Дрозденко.

Начать создание таких классов собираются с авиамоделирования. Это связано с высоким спросом на квадрокоптеры и беспилотники в самых разных сферах.

Власти подготовят предложение по созданию классов, школ по техническим видам спорта. Этим займутся главы комитета по транспорту Михаил Присяжнюк, комитета по физической культуре и спорту Евгений Пономарев, а также вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин.