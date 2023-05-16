В Ленобласти планируют открыть классы по техническим видам спорта. Об этом в ходе «прямой линии» сообщил Александр Дрозденко.
Начать создание таких классов собираются с авиамоделирования. Это связано с высоким спросом на квадрокоптеры и беспилотники в самых разных сферах.
Власти подготовят предложение по созданию классов, школ по техническим видам спорта. Этим займутся главы комитета по транспорту Михаил Присяжнюк, комитета по физической культуре и спорту Евгений Пономарев, а также вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин.
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