Нетрезвый мужчина настойчиво пытался продать патроны посетителям кафе в Кингисеппе

В Кингисеппе нетрезвый мужчина устроил торговлю в кафе на Большой Советской улице. Торговец из Татарстана сначала настойчиво, зачем агрессивно предлагал посетителям заведения приобрести у него патроны.
Когда мужчина начала переходить на «агрессивную продажу», сотрудники кафе вызвали Росгвардию. Росгвардейцы усмирили нетрезвого дебошира. В его сумке обнаружили более 1000 мелкокалиберных патронов.
Мужчину задержали и доставили в полицию. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
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01.04.2023 1346