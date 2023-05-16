Нетрезвый мужчина настойчиво пытался продать патроны посетителям кафе в Кингисеппе

В Кингисеппе нетрезвый мужчина устроил торговлю в кафе на Большой Советской улице. Торговец из Татарстана сначала настойчиво, зачем агрессивно предлагал посетителям заведения приобрести у него патроны.

Когда мужчина начала переходить на «агрессивную продажу», сотрудники кафе вызвали Росгвардию. Росгвардейцы усмирили нетрезвого дебошира. В его сумке обнаружили более 1000 мелкокалиберных патронов.

Мужчину задержали и доставили в полицию. Устанавливаются обстоятельства происшествия.