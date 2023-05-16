Петербурженку лишили прав из-за налипшего на номер снега

На улице Петрозаводской в Санкт-Петербурге инспектор ДПС заметил двигавшийся ему навстречу Suzuki Grand Vitara. Автомобиль был чистым, но номер – заснеженным.

Инспектор остановил иномарку и выписал протокол по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортом с номерными знаками, закрытыми посторонними материалами).

В суде петербурженка вину не признала, заявив, что машину просто засыпало снегом, пока она стояла на парковке. В ответ инспектор пояснил, что «загрязнение не связано с погодными условиями, поскольку были видны следы прижатия снега к государственному регистрационному знаку, при этом снег был белым, не загрязненным».

Суд назначил женщине наказание в виде лишения прав на 2 месяца.