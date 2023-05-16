Местами кратковременные дожди и грозы — погода в Ленобласти на 17 мая

Автор: Гузель Галимова
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Облачная с прояснениями погода ждет жителей Ленобласти 17 мая.

Ночью в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, днем местами. Днем в отдельных районах ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°C, днем +19…+24°C, на западе местами до +16°C.

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