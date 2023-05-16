Один человек погиб в массовой аварии на КАД

Смертельное ДТП произошло утром 16 мая на 72-м километре внутреннего кольца КАД.

Там столкнулись три легковых автомобиля и один грузовой. Как уточнили в ГУ МВД, 40-летний водитель Toyota Land Cruiser 100 наехал на стоящий в третьем ряду автомобиль Chevrolet Spark под управлением 39-летнего мужчины. В результате столкновения Chevrolet попал под проезжавший КамАЗ с полуприцепом.

Водитель Chevrolet погиб.

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На месте работают оперативные службы. В результате ДТП образовался затор.