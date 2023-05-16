Почти 330 тысяч ленинградцев приняли участие в весенних субботниках

Комитет по ЖКХ Ленобласти подвел предварительные итоги весенних субботников. А их уже прошло 2400

Субботники в Ленобласти стартовали 10 апреля. Всего прошло уже больше 2400 субботников, в них приняли участие 328 870 человек. 1326 из них ― сотрудники администрации региона, 13 122 ― работники подведомственных организаций.

«Большое спасибо всем ленинградцам, кто принял участие в субботниках. Особо отмечу, что на большинстве субботников работали волонтеры благоустройства ― они рассказывали жителям о дизайн-проектах, за которые можно проголосовать до 31 мая. Поддержанные жителями проекты предстоит воплотить в 2024 году», ― прокомментировал Александр Дрозденко.

Отметим, что в Ленобласти до 31 мая продолжается голосование за новые объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» — на портале можно выбрать дизайн-проекты, которые будут реализованы в 2024 году. Свой выбор уже сделали 82900 ленинградцев.