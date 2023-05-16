Супругу экс-канцлера ФРГ Шредера уволили после посещения посольства России 9 мая

Супруга бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера Со Ен Ким-Шредер была уволена с работы в немецкой госкомпании NRW.Global Business после визита в российское посольство. Она приехала на прием 9 мая по случаю Дня Победы.

Со Ен Ким-Шредер занимала должность представителя в Южной Корее.

«Руководство компании неоднократно давало понять фрау Шрёдер-Ким, что работникам не следует публично высказываться по политически чувствительным вопросам, особенно по поводу украинского конфликта», – отметила представитель Минэкономики Северного Рейна-Вестфалии Мона Нойбаур

Герхард Шредер был канцлером Германии в 1998–2005 годах. С 2017 года он возглавлял совет директоров «Роснефти», покинув пост в мае 2022 года. Также он является председателем комитета акционеров Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток-2».