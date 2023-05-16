Молодые спортсменки из Петербурга пострадали на сборах в Анапе. В группу велосипедистов въехал Matiz – фото

Автор: Сергей Агутин
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На нерегулируемом перекрестке участка дороги «Андреева гора — ст. Варениковская» в Краснодарском крае 15 мая 78-летний житель Темрюка за рулем Daewoo Matiz не уступил дорогу группе несовершеннолетних велосипедистов, которые приехали на учебно-тренировочные сборы из Санкт-Петербурга.  

Молодые спортсменки из Петербурга пострадали на сборах в Анапе. В группу велосипедистов въехал Matiz – фото Санкт-Петербург
Молодые спортсменки из Петербурга пострадали на сборах в Анапе. В группу велосипедистов въехал Matiz – фото Санкт-Петербург
Молодые спортсменки из Петербурга пострадали на сборах в Анапе. В группу велосипедистов въехал Matiz – фото Санкт-Петербург

Фото: vk.com/Автомобильный Краснодар

Трое спортсменок 14-15 лет получили легкие травмы. Однако пострадавшие пробудут в больнице, пока за ними не приедут законные представители. В отношении водителя был составлен административный протокол. Установлено, что юные спортсмены находились вне зоны видимости сопровождавшего их тренера.

Организована доследственная проверка. Будет установлено, соблюдали ли организаторы сборов и сопровождающие требования безопасности к тренировочному процессу.

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