Молодые спортсменки из Петербурга пострадали на сборах в Анапе. В группу велосипедистов въехал Matiz – фото

На нерегулируемом перекрестке участка дороги «Андреева гора — ст. Варениковская» в Краснодарском крае 15 мая 78-летний житель Темрюка за рулем Daewoo Matiz не уступил дорогу группе несовершеннолетних велосипедистов, которые приехали на учебно-тренировочные сборы из Санкт-Петербурга.

Фото: vk.com/Автомобильный Краснодар

Трое спортсменок 14-15 лет получили легкие травмы. Однако пострадавшие пробудут в больнице, пока за ними не приедут законные представители. В отношении водителя был составлен административный протокол. Установлено, что юные спортсмены находились вне зоны видимости сопровождавшего их тренера.

Организована доследственная проверка. Будет установлено, соблюдали ли организаторы сборов и сопровождающие требования безопасности к тренировочному процессу.