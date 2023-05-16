Комитет общественных коммуникаций Ленобласти создает сообщество экспертов в сфере НКО

Сообщество экспертов дополнят специалисты от каждого района.

«Мы активно формируем сообщество людей, которым близки ценности некоммерческого сектора и системы общественного согласия в целом. Оценивать заявки участников будут эксперты от всех районов. И это очень важно для нас, ведь навык получат и сами «творцы» добрых дел, и новые специалисты по работе с некоммерческими организациями», ― отметила Екатерина Путронен.

Каждый социальный проект будут оценивать 3 эксперта ― один региональный и двое ― муниципальных. Они будут выставлять баллы по каждому показателю. Участникам конкурса предстоит пройти очную защиту: презентации своих проектов НКО проведут с 26 мая по 8 июня.

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