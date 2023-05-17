На дне Финского залива нашли затонувший немецкий корабль West времён войны

Автор: Маргарита Константинова
-
Поделиться

Немецкая плавбатарея West была обнаружена спустя 80 лет.

11
Фото: vk.com/fertoingltd

Интересную находку на глубине 44 метров нашла разведывательно-водолазная команда совместно с Морской инженерной компанией «Фертоинг» в рамках проекта «Поклон кораблям Великой Победы. Голоса погибших кораблей».

22
Фото: vk.com/fertoingltd

Корабль лежал на правом борту, уткнувшись носом в грунт. На нём оказалась 150 миллиметровая пушка, а в кормовой части — корабельный колокол. Также на судне обнаружили зенитные пулеметы.

33
Фото: vk.com/fertoingltd

По сведениям водолазов, корабль затонул в 1943 году, когда его подбили советские лётчики. Обнаруженная находка стала очевидным доказательством факта победы советской морской гидроавиации в годы ВОВ.

44
Фото: vk.com/fertoingltd
«Плавбатарея «West» является самым крупным военным кораблем противника, который был потоплен советской гидроавиацией за всю Великую Отечественную войну. И теперь известны имена летчиков, которые совершили этот подвиг.», — написано в посте в соцсети «ВКонтакте» компании ООО «Фертоинг».
55
Фото: vk.com/fertoingltd
Автор
Поделиться