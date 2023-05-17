Немецкая плавбатарея West была обнаружена спустя 80 лет.

Интересную находку на глубине 44 метров нашла разведывательно-водолазная команда совместно с Морской инженерной компанией «Фертоинг» в рамках проекта «Поклон кораблям Великой Победы. Голоса погибших кораблей».

Корабль лежал на правом борту, уткнувшись носом в грунт. На нём оказалась 150 миллиметровая пушка, а в кормовой части — корабельный колокол. Также на судне обнаружили зенитные пулеметы.

По сведениям водолазов, корабль затонул в 1943 году, когда его подбили советские лётчики. Обнаруженная находка стала очевидным доказательством факта победы советской морской гидроавиации в годы ВОВ.