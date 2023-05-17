На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 17 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 17 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Вам будет интересно Пешеходу оторвало голову в ДТП возле Выборга По информации ivbg.ru, ДТП произошло 25 декабря около 20:00 на 24 километре дороги «Ушково - Гравийное» в Выборгском районе. Автомобиль марки Exeed... 26.12.2022 2569

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 51-53 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, мойка водоотводных лотков;

км 57 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, ремонт колодца;

транспортная развязка км 64, км 71 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена светоотражающих элементов;

транспортная развязка км 145 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 09:00 до 18:00, ремонт барьерного ограждения;

км 138-141 ограничение скорости движения в сторону ЛО (реверсивное движение) с 08:00 до 18:00, заливка трещин а/б покрытия.

А-181 «Магистральная»:

км 0-8, км 95-110 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 110-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покос травы на обочинах;

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин автогрейдером;

км 25-45 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

км 0-34 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 10-0 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка и мойка а/б покрытия от пыли и грязи;

км 24-28 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка и мойка а/б покрытия от пыли и грязи;

км 5-26 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена светоотражающих элементов;

км 10+300, км 15+250 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов с элементов а/д;

км 37-78, км 41-79 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов с элементов а/д.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 40-42 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, помывка мостов.

км 40-52 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка дорожной разметки, полосы безопасности механическим способом.

А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой):

км 112-124 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка проезжей части, транспортных развязок от песка и смета.

Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь):

км 60-65, ограничение скорости движения в направлении на Псков с 07:00 до 12:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия.

Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 325,627,646,618,134,634 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

км 20 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, устранение размыва обочины;

км 68, 85 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, ремонт силового барьерного ограждения.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 895, 596 дефектов обочины.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»: