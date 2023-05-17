Когда грузинский авиаперевозчик начнет летать в Москву из Тбилиси?

Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways («Грузинские авиалинии») начнет летать в Москву с 20 мая. Рейсы будут выполняться семь раз в неделю. Об этом сообщает «Интерфакс».

С 17 мая ежедневные рейсы «Москва – Тблиси – Москва» начнет выполнять российский авиаперевозчик «Азимут».

Ограничения на полеты российских авиакомпаний в Грузию, действовавшие с 2019 года, 10 мая снял Владимир Путин. В министерстве экономики Грузии утверждают, что авиакомпаниям под санкциями не будет доступа в небо над территорией республики.