Убийцам придется оплачивать поминки своих жертв в России

Верховный суд постановил, что убийцы должны компенсировать родственникам своих жертв похоронные и поминальные расходы – девятый и 40-й дни поминальных обрядов.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее решение.

Суд рассмотрел жалобу матери молодого человека, который погиб в драке. Изначально виновника обязали выплатить ей миллион рублей компенсации морального вреда и более 1,2 миллиона расходов на похороны, ритуальные услуги, а также поминки. Затем суды снизили сумму компенсации.

Дело дошло до Верховного суда. Там напомнили о понятии «достойные похороны» и о законе «О погребении и похоронном деле», который подразумевает, что в церемонию похорон входят в том числе и поминовения. Решение о снижении компенсации отменено.