Петербуржцы умирают все реже

Общая смертность в Санкт-Петербурге продолжает снижаться. Значение показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» в городе столице выросло.

С начала 2023 года в Санкт-Петербурге наблюдается снижение показателей общей смертности. По сравнению с допандемийным 2019 годом жители города стали умирать на 7,7 % реже, а по сравнению с 2022 годом – на 20,5 % реже.

Предполагается, что такая динамика связана с уменьшением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, внешних причин, а также болезней органов пищеварения.

Пресс-служба Смольного отмечает, что по итогам января-февраля 2023 года показатель «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» в Санкт-Петербурге составляет 76,53 лет. В 2022 году это были 75,80 лет.