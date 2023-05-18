На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 18 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 25 ограничение скорости движения в направлении г.Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт пешеходного ограждения;
- км 85 ограничение скорости движения в направлении г.Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт силового барьерного ограждения.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, г.Тосно км 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-531ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 514,516 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия;
- км 515,519,531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка металлических решеток на водоотводные лотки.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом;
- км 57+300, км 56+700 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт колодца;
- транспортная развязка км 64, км 71 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена светоотражающих элементов;
- км 137-139 ограничение скорости движения в сторону ЛО (реверсивное движение) с 09:00 до 18:00, заливка трещин а/б покрытия;
- км 168-169, км 176-177 ограничение скорости движения в сторону ЛО (реверсивное движение) с 08:00 до 17:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 40-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, скашивание травы вручную.
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16.05.2023 82
А-181 «Магистральная»
- км 0-8, км 95-110 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 110-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покос травы на обочинах;
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин автогрейдером;
- км 30-45 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-121 «Сортавала»:
- км 10-0 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка и мойка а/б покрытия от пыли и грязи;
- км 25-28 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы вручную;
- км 27-28 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, демонтаж праздничных баннеров;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов с элементов а/д;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов с элементов а/д;
- км 74-75 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, замена бортового камня.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
- км 16-40 ограничение скорости в сторону МТП с 08:00 до 18:00, очистка смета и песка с а/б покрытия;
- км 40-52 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, мойка СБО.
А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой:
- км 99-133 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка дорожной разметки и полосы безопасности механическим способом.
Р-23 «Псков»:
- км Подьезд №2 к г.Луга ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00,заливка трещин в а/б покрытии;
- км 64-70 ограничение скорости движения в сторону г.Пскова с 08:00 до 15:00,заливка трещин в а/б покрытии.