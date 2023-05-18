На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 18 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 25 ограничение скорости движения в направлении г.Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт пешеходного ограждения;
  • км 85 ограничение скорости движения в направлении г.Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт силового барьерного ограждения.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674, г.Тосно км 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

 А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-531ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 514,516 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия;
  • км 515,519,531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка металлических решеток на водоотводные лотки.

 А-181 «Скандинавия»:

  •  км 47-100 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом;
  • км 57+300, км 56+700 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт колодца;
  • транспортная развязка км 64, км 71 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена светоотражающих элементов;
  • км 137-139 ограничение скорости движения в сторону ЛО (реверсивное движение) с 09:00 до 18:00, заливка трещин а/б покрытия;
  • км 168-169, км 176-177 ограничение скорости движения в сторону ЛО (реверсивное движение) с 08:00 до 17:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 40-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, скашивание травы вручную.
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А-181 «Магистральная»

  • км 0-8, км 95-110 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 110-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покос травы на обочинах;
  • км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин автогрейдером;
  • км 30-45 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала»:

  • км 10-0 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка и мойка а/б покрытия от пыли и грязи;
  • км 25-28 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы вручную;
  • км 27-28 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, демонтаж праздничных баннеров;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов с элементов а/д;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов с элементов а/д;
  • км 74-75 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, замена бортового камня.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

  • км 16-40 ограничение скорости в сторону МТП с 08:00 до 18:00, очистка смета и песка с а/б покрытия;
  • км 40-52 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, мойка СБО.

 А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой:

  •  км 99-133 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка дорожной разметки и полосы безопасности механическим способом.

Р-23 «Псков»:

  • км Подьезд №2 к г.Луга ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00,заливка трещин в а/б покрытии;
  • км 64-70 ограничение скорости движения в сторону г.Пскова с 08:00 до 15:00,заливка трещин в а/б покрытии.
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