Житель Соснового Бора погиб в ходе спецоперации

При выполнении боевых задач в ходе СВО погиб житель Соснового Бора Олег Бебия.

Соболезнования родным и близким погибшего выразил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«Выражаю самые глубокие соболезнования семье Олега Борисовича Бебия, его родным и близким, коллегам по прежней работе, друзьям и боевым товарищам. Боль огромной утраты разделяют сегодня с вами все ленинградцы! Светлая память!», — говорится в сообщении.