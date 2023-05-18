Житель Соснового Бора погиб в ходе спецоперации

При выполнении боевых задач в ходе СВО погиб житель Соснового Бора Олег Бебия.
Соболезнования родным и близким погибшего выразил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
«Выражаю самые глубокие соболезнования семье Олега Борисовича Бебия, его родным и близким, коллегам по прежней работе, друзьям и боевым товарищам. Боль огромной утраты разделяют сегодня с вами все ленинградцы! Светлая память!», — говорится в сообщении.
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