Житель Соснового Бора погиб в ходе спецоперации

Автор: Гузель Галимова
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При выполнении боевых задач в ходе СВО погиб житель Соснового Бора Олег Бебия.

Соболезнования родным и близким погибшего выразил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«Выражаю самые глубокие соболезнования семье Олега Борисовича Бебия, его родным и близким, коллегам по прежней работе, друзьям и боевым товарищам. Боль огромной утраты разделяют сегодня с вами все ленинградцы! Светлая память!», —  говорится в сообщении.
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16.05.2023 183
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