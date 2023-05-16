При выполнении боевых задач в ходе СВО погиб житель Киришского района Ленобласти Максим Круглов.
Соболезнования родным и близким погибшего бойца выразили совет депутатов и администрация Киришского района.
Максим Круглов родился в селе Оскуй Новгородской области. Позже он переехал в Ленобласть и работал в цехе №13 компании «КИНЕФ».
Прощание с Максимом Кругловым состоится в селе Оскуй.
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