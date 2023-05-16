Житель Киришей Максим Круглов погиб в ходе СВО

Автор: Гузель Галимова
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При выполнении боевых задач в ходе СВО погиб житель Киришского района Ленобласти Максим Круглов.

Соболезнования родным и близким погибшего бойца выразили совет депутатов и администрация Киришского района.

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Фото: администрация Киришского района

Максим Круглов родился в селе Оскуй Новгородской области. Позже он переехал в Ленобласть и работал в цехе №13 компании «КИНЕФ».

Прощание с Максимом Кругловым состоится в селе Оскуй.

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10.05.2023 423
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