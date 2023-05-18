29 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 29 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 18 мая.
- Бокситогорский район: Пикалёво (+2).
- Волховский район: Волхов (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+2), Кудрово (+1), Хязельки (+1), Романовка (+1), Кальтино (+1).
- Выборгский район: Выборг (+1), Светогорск (+2).
- Гатчинский район: Гатчина (+1), Сиверский (+1).
- Киришский район: Кириши (+2).
- Ломоносовский район: Лебяжье (+1).
- Лужский район: Луга (+3).
- Подпорожский район: Подпорожье (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+3), Цвылёво (+1), Ганьково (+1).
- Тосненский район: Тосно (+1), Федоровское (+1).
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16.05.2023 136