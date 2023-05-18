29 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 29 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 18 мая.

Бокситогорский район: Пикалёво (+2) .

Волховский район: Волхов (+1) .

Всеволожский район: Всеволожск (+2), Кудрово (+1), Хязельки (+1), Романовка (+1), Кальтино (+1).

Выборгский район: Выборг (+1), Светогорск (+2).

Гатчинский район: Гатчина (+1), Сиверский (+1).

Киришский район: Кириши (+2).

Ломоносовский район: Лебяжье (+1).

Лужский район: Луга (+3).

Подпорожский район: Подпорожье (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+3), Цвылёво (+1), Ганьково (+1).

Тосненский район: Тосно (+1) , Федоровское (+1).