Житель Тосненского района погиб в ходе спецоперации

При выполнении боевых задач в ходе СВО погиб житель Тосненского района Ленобласти Александр Папушин.
Сообщается, что мужчина «откликнулся на призыв родины и встал на ее защиту».
«Глубоко скорблю вместе с родными и близкими Александра Сергеевича Папушина, его друзьями, коллегами, боевыми товарищами. Боль огромной утраты разделяют сегодня с вами все ленинградцы! Светлая память!» — выразил соболезнования родным и близким бойца Александр Дрозденко.
18 мая в Тосно проходит церемония прощания с погибшим.
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