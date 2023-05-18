Житель Тосненского района погиб в ходе спецоперации

Автор: Гузель Галимова
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При выполнении боевых задач в ходе СВО погиб житель Тосненского района Ленобласти Александр Папушин.

Сообщается, что мужчина «откликнулся на призыв родины и встал на ее защиту».

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Фото: администрация Тосненского района
«Глубоко скорблю вместе с родными и близкими Александра Сергеевича Папушина, его друзьями, коллегами, боевыми товарищами. Боль огромной утраты разделяют сегодня с вами все ленинградцы! Светлая память!» — выразил соболезнования родным и близким бойца Александр Дрозденко.

18 мая в Тосно проходит церемония прощания с погибшим.

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18.05.2023 47
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