Видео: в Петербурге женщина вытащила из кармана пенсионерки 5000 рублей и проездной

В Петербурге по «горячим» следам задержали карманницу-гастролершу.
За пять минут до задержания 23-летняя ранее судимая жительница Вологодской области вытащила два кошелька у 89-летней пенсионерки. Внутри лежали банковская и дисконтная карты, единый льготный проездной билет и 5 201 рублей. Кража произошла в «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» по проспекту Просвещения в Петербурге.
Видео: ГУ МВД России по Петербурге и Ленобласти
Возбуждено уголовное дело по статье кража, сообщили в ГУ МВД России по Петербурге и Ленобласти.
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