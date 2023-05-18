Видео: в Петербурге женщина вытащила из кармана пенсионерки 5000 рублей и проездной

В Петербурге по «горячим» следам задержали карманницу-гастролершу.

За пять минут до задержания 23-летняя ранее судимая жительница Вологодской области вытащила два кошелька у 89-летней пенсионерки. Внутри лежали банковская и дисконтная карты, единый льготный проездной билет и 5 201 рублей. Кража произошла в «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» по проспекту Просвещения в Петербурге.

Видео: ГУ МВД России по Петербурге и Ленобласти

Возбуждено уголовное дело по статье кража, сообщили в ГУ МВД России по Петербурге и Ленобласти.